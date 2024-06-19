Захарова назвала истеричной реакцию Запада на визит Путина в КНДР

Захарова: реакция Запада на визит Путина в КНДР является истеричной и судорожной

Реакция Запада на визит президента России Владимира Путина в КНДР является истеричной и судорожной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, такая реакция отчасти связана с нечеловеческой ненавистью Вашингтона к Пхеньяну в течение десятилетий. «Про нас я вообще не говорю, все, что мы делаем, вызывает вот эту чудовищную реакцию заокеанских демократизаторов», — добавила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что ее поражает брезгливость, которую некоторые испытывают в отношении Северной Кореи из-за ее пути развития.

Ранее в столице КНДР началась церемония официальной встречи Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в государственной резиденции «Кымсусан». Сначала они приступили к переговорам в расширенном формате, а после начали общаться тет-а-тет.

