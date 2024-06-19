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18:30, 19 июня 2024Наука и техника

Защищенность российских Т-72Б повысили

Российские конструкторы повысили защищенность и пожаробезопасность танков Т-72Б

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российские конструкторы смогли повысить защищенность танков семейства Т-72Б при помощи элементов динамической защиты. Это следует из соответствующего патента, передает ТАСС.

«Полезная модель позволит повысить всеракурсность защиты и повысить ее противокумулятивную стойкость. Технический результат — повышение защищенности танка, повышение пожаробезопасности», — говорится в документе.

Авторы полезной модели отметили, что недостатком Т-72Б стала несбалансированная защита, которую сконцентрировали в лобовой проекции. Это не соответствует современным требованиям, поэтому участки с недостаточным уровнем бронирования прикрыли элементами модульной и динамической защиты, решетчатыми экранами и рамной конструкцией на башне, которую в войсках называют мангалом.

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В мае стало известно, что мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО) в Оренбургской области получило более десяти модернизированных танков Т-72Б3М, которые отличаются от прошлых модификаций дополнительной защитой. Базовый Т-72Б3 оснащен двигателем мощностью 1130 лошадиных сил и усовершенствованной системой управления огнем.

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      Даниил Иринин
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