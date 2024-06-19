Журова призвала штрафовать или дисквалифицировать украинских спортсменов

Журова посчитала нужным штрафовать украинцев за отказ пожимать руки россиянам

Олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась за штрафные санкции к украинским спортсменам за отказ пожимать руку россиянам на соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

«Украинские спортсмены доиграются. Придется отменять правило рукопожатий — одна страна переворачивает этические нормы, сформированные столетиями. Либо надо водить штрафы и дисквалификации», — заявила Журова.

Журова добавила, что виноваты в этом не сами украинские спортсмены. Дело в том, что за рукопожатия с россиянами их загнобят на родине, отметила олимпийская чемпионка.

18 июня украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожимать руки Майе Гучмазовой, которая родилась в России, но выступает за Грузию. «Вон берите ружье и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте!» — отреагировала на инцидент Гучмазова.