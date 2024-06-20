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20:40, 20 июня 2024Ценности

Айза снялась в облегающем топе без бюстгальтера

Бывшая жена Гуфа Айза снялась в белом облегающем топе без бюстгальтера

Фото: @aizalovesam

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя знаменитость разместила серию снимков, на одном из которых предстала напротив зеркала в джинсовом костюме, состоящем из штанов с разрезами и куртки. Помимо этого, звезда надела белый облегающий топ, отказавшись от бюстгальтера. В качестве аксессуаров она выбрала повязанный на поясе синий платок, несколько колец и цепочку с крестом.

Ранее Айза показала фигуру в бикини после десятой пластики груди. Так, она надела миниатюрный топ и трусы с низкой посадкой и завязками на бедрах.

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      Екатерина Ештокина
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