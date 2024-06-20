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15:37, 20 июня 2024Наука и техника

Появление iPhone без камеры объяснили

Пользователи Reddit нашли уникальный iPhone, не имеющий камеры

Фото: Unsplash

На Reddit набрал популярность пост о смартфонах Apple, не имеющих камеры. Публикация доступна на сайте площадки.

Посетитель Reddit под ником dopeyout выложил фотографию смартфона, который внешне напоминает iPhone, однако не имеет камеры на задней панели. При этом все выпущенные компанией Apple телефоны, включая девайс первого поколения, оснащались камерой.

По словам dopeyout, этот телефон был выдан его приятелю, который работает на атомной электростанции. Автор поста, собравший за неполную неделю 90 тысяч лайков, объяснил появление подобного устройства. Он отметил, что на предприятии запрещены девайсы с камерами, поэтому сотрудникам раздают специально модернизированные телефоны.

«Им следовало оставить вспышку, чтобы вы могли использовать ее как фонарик», — пошутил комментатор под ником kanyetherealkanye. По словам автора под ником nhatsen, он не удивлен, что на АЭС есть такие правила. Посетитель Reddit рассказал, что в интересах безопасности ради быстрой эвакуации в одной из организаций, где он работал, заставляли парковать машину задом к стене.

Пользователи Reddit нашли компанию NonCam, которая занимается модернизацией iPhone, удаляя камеру. Например, iPhone 7 без основной камеры стоит от 1,2 тысячи долларов.

В конце июня стало известно, что Европейская комиссия окончательно одобрила планы Apple открыть свою экосистему для сторонних платежных систем. Ожидается, что первые подобные системы появятся летом.

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      Андрей Ставицкий
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