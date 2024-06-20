Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:49, 20 июня 2024Россия

Избивший беременную россиянку экс-вагнеровец из СИЗО уехал на СВО

Избивший беременную жительницу Якутии экс-вагнеровец из СИЗО уехал на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Экс-боец ЧВК «Вагнер», избивший в 2023 году беременную жительницу Якутии, уехал из СИЗО на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщили в правозащитной организации «Ты не одна, с тобой Якутия» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Россиянка пережила избиение — у нее зафиксировали переломы ребра, пальцев рук, порезы, повреждения головы. На фоне случившегося женщина потеряла ребенка на большом сроке беременности.

Сотрудники полиции в Якутии сначала игнорировали произошедшее, но после поступивших жалоб в республиканскую прокуратуру изменили свое решение. Они возбудили дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Однако экс-вагнеровец до сих пор не стал подозреваемым по данному делу. В СИЗО же мужчина оказался из-за обвинения в грабеже. Но наказания и за это преступление он не понес, потому что уехал на фронт.

Силовики объявили пострадавшей, что после получения результатов экспертиз она сможет потребовать компенсацию морального вреда, который нападавший оплатит из денег за службу в зоне СВО. При этом никаких гарантий всему этому нет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге участника спецоперации избил новый мужчина его сожительницы.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Звездного хирурга Хайдарова взяли на работу после закрытия его клиники

      В Киеве допустили участие в китайском саммите по Украине

      Бизнесу предложили поучаствовать в защите от беспилотников

      Автобус задавил женщину на автовокзале в российском городе и попал на видео

      Российский студент-медик жестоко избил не прикрывшую его на практике одногруппницу

      Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

      Apple объяснила ограничения своего ИИ

      Четыре комитета парламента Грузии поддержали законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше