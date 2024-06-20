Избивший беременную россиянку экс-вагнеровец из СИЗО уехал на СВО

Избивший беременную жительницу Якутии экс-вагнеровец из СИЗО уехал на СВО

Экс-боец ЧВК «Вагнер», избивший в 2023 году беременную жительницу Якутии, уехал из СИЗО на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщили в правозащитной организации «Ты не одна, с тобой Якутия» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Россиянка пережила избиение — у нее зафиксировали переломы ребра, пальцев рук, порезы, повреждения головы. На фоне случившегося женщина потеряла ребенка на большом сроке беременности.

Сотрудники полиции в Якутии сначала игнорировали произошедшее, но после поступивших жалоб в республиканскую прокуратуру изменили свое решение. Они возбудили дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Однако экс-вагнеровец до сих пор не стал подозреваемым по данному делу. В СИЗО же мужчина оказался из-за обвинения в грабеже. Но наказания и за это преступление он не понес, потому что уехал на фронт.

Силовики объявили пострадавшей, что после получения результатов экспертиз она сможет потребовать компенсацию морального вреда, который нападавший оплатит из денег за службу в зоне СВО. При этом никаких гарантий всему этому нет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге участника спецоперации избил новый мужчина его сожительницы.