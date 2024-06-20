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11:46, 20 июня 2024Забота о себе

Здоровый мужчина перенес внезапный сердечный приступ и рассказал о его симптомах

48-летний Прюитт: усталость была единственным симптомом перед остановкой сердца

Фото: Martha Dominguez de Gouveia / Unsplash

48-летний Крис Прюитт перенес внезапный сердечный приступ и рассказал, что единственным предупреждающим симптомом была усталость. Его историю опубликовало издание Today.

По словам Прюитта, он всегда считал себя абсолютно здоровым, не имел хронических заболеваний, вредных привычек, правильно питался и занимался спортом. Однажды после тренировки он почувствовал жгучую боль в трицепсах, бицепсах и груди. Мужчина обратился к дежурившему в спортзале врачу, тот не заметил ничего подозрительного, но посоветовал немедленно поехать в больницу. «Я позвонил жене, чтобы она забрала меня, что уже было чудом, поскольку я довольно упрям. Я не из тех, кто прислушивается к советам», — говорит Прюитт.

Мужчина вспоминает, что ему стало хуже, как только он сел в машину: его руки стали холодными и серыми. По дороге в больницу он потерял сознание. «У меня была остановка сердце. Была полностью заблокирована одна-единственная артерия. Левая передняя нисходящая артерия», — рассказал Прюитт.

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Мужчина добавил, что сердечный приступ, который он перенес, является одним из самых опасных, поскольку у него нет никаких предупреждающих симптомов. По его словам, он сам не подозревал о своем состоянии, так как не замечал ничего странного. Единственное, что тревожило его в течение года до приступа — это усталость. Однако мужчина решил, что в его возрасте нормально уставать после работы.

Ранее кардиолог Дарина Курбанова назвала способы снизить риск образования тромбов. По ее словам для профилактики важно соблюдать питьевой режим и вести активный образ жизни.

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      Екатерина Улитина
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