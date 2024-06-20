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03:55, 20 июня 2024Мир

Назван возможный срок переговоров Эрдогана и Байдена

Habertürk: переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться на полях саммита НАТО

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Отложенные ранее переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его американского коллеги Джо Байдена могут состояться на полях саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Отмечается, что в мае встреча двух лидеров была перенесена на более поздний срок из-за их несовпадающих графиков.

Визит Эрдогана в США был запланирован на 9 мая. В начале апреля глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Эрдоган во время визита в США планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом риски из-за конфликта на Украине.

Ранее Habertürk сообщал, что Эрдоган планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3-4 июля в Астане.

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      Марина Совина
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