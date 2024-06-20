В сети появились кадры со звуками взрывов на атакованной беспилотниками Кубани

В сети появились кадры со звуками взрывов в Краснодарском крае, который в ночь на четверг, 21 июня, атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot,

На кадрах слышна серия взрывов и видны короткие световые вспышки, которые их сопровождают. Из-за громких звуков у одного из автомобилей срабатывает сирена.

Очевидцы рассказали, что слышали около четырех-пяти взрывов рядом с населенным пунктом Афипский, где находится нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Однако оперштаб Кубани опроверг данные о пожаре на этом объекте.

В ночь на четверг, 20 июня, Украина ударила по территории шести регионов России 15 беспилотниками. Над Кубанью сбили три беспилотника, над республикой Адыгея — еще шесть. Силы противовоздушной обороны (ПВО) также сбили по три дрона над Брянской областью, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.