Раскрыт доход Дома моды Зайцева под руководством его сына

Егор Зайцев заработал на Доме моды отца Вячеслава Зайцева 26 миллионов рублей

Раскрыт доход Дома моды модельера Вячеслава Зайцева под руководством его сына Егора. Соответствующий материал публикует портал «Страсти» со ссылкой на открытые источники.

По данным издания, заработок организации за 2023 год составил 26 миллионов рублей. При этом чистая прибыль равна 1,1 миллиона рублей. Известно, что в 2022 году во главе Вячеслава Зайцева доход модного дома был меньше — 20 миллионов рублей.

Отмечается, что Егор Зайцев был единственным наследником и владельцем АО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Егор Зайцев продолжил работу над новыми коллекциями и расплачивался по долгам отца.

О кончине наследника модельера Вячеслава Зайцева стало известно в среду, 19 июня. Мужчина страдал от онкологии.

