Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:18, 20 июня 2024Ценности

Раскрыт доход Дома моды Зайцева под руководством его сына

Егор Зайцев заработал на Доме моды отца Вячеслава Зайцева 26 миллионов рублей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Раскрыт доход Дома моды модельера Вячеслава Зайцева под руководством его сына Егора. Соответствующий материал публикует портал «Страсти» со ссылкой на открытые источники.

По данным издания, заработок организации за 2023 год составил 26 миллионов рублей. При этом чистая прибыль равна 1,1 миллиона рублей. Известно, что в 2022 году во главе Вячеслава Зайцева доход модного дома был меньше — 20 миллионов рублей.

Отмечается, что Егор Зайцев был единственным наследником и владельцем АО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Егор Зайцев продолжил работу над новыми коллекциями и расплачивался по долгам отца.

О кончине наследника модельера Вячеслава Зайцева стало известно в среду, 19 июня. Мужчина страдал от онкологии.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин погиб во время урагана в Москве

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Бывший российский замминистра займет пост и.о. ректора РГГУ

      Врач назвал способы снизить риск развития рака груди

      На Украине задержали устроившую погром на могилах солдат ВСУ женщину

      Названо число пострадавших во время урагана в Москве

      Договор о сотрудничестве России и Северной Кореи назвали ударом для США

      В Молдавии задержали пятерых украинцев при незаконном пересечении границы

      Раскрыт доход Дома моды Зайцева под руководством его сына

      Стало известно о наступлении ВС России на купянском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше