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19:07, 20 июня 2024Наука и техника

Раскрыт срок готовности вертолетоносца «Иван Рогов»

ТАСС: вертолетоносец «Иван Рогов» подготовят к морским испытаниям в 2027 году

Фото: Kirill Borisenko / Wikimedia

Вертолетоносец «Иван Рогов» будет готов к морским испытаниям к концу 2027 года. Соответствующий срок ТАСС раскрыл источник в кораблестроительной отрасли.

По его словам, первый универсальный десантный корабль-вертолетоносец строится на керченском заводе «Залив» в интересах Тихоокеанского флота (ТОФ) согласно утвержденному графику, без каких-либо критических сбоев. Собеседник агентства на полях Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024», проходящего в Кронштадте, заверил, что ТОФ получит корабль в 2028-м.

Источник добавил, что вертолетоносец получит возможность управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и безэкипажными катерами (БЭК), которые будут использоваться для ударных и разведывательных операций, а также поддержки действий десанта.

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В июне 2023-го агентство со ссылкой на источник в военно-морской отрасли сообщило, что корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» получат БЭК.

В декабре 2021-го ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли написал, что «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» смогут нести разведывательные и ударные БПЛА вертолетного типа.

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      Иван Потапов
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