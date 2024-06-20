Сосед рассказал о странностях в поведении замучивших до смерти в России школьницу супругов

Сосед: замучившие до смерти новосибирскую школьницу супруги были странными

Сосед школьницы, которую знакомые матери в Новосибирской области замучили до смерти во время ее отсутствия, Владимир рассказал о странностях в поведении супругов, которые за ней присматривали. Его слова приводит KP.RU.

«Ходили в странных балахонах. Дочка их, девчонка молодая, а юбка в пол, вся закрытая. Странно выглядели. Когда полиция приезжала после ЧП с девочкой, я спросил: "Сектанты что ли?". Мне ответили: "Да"», — рассказал живущий в соседнем коттедже мужчина.

По его словам, женщина, которая вместе с супругом присматривала за детьми в коттедже во время командировки их матери, жгла «постоянно дома эти вонючие палочки» и другие благовония. Соседи не заметили никаких странностей в последние дни, когда, как утверждается, супруги издевались над школьницей.

О случившемся в Новосибирской области стало известно 20 июня. Мать детей на три дня уехала в командировку и оставила троих детей под присмотром знакомых. В один из дней школьница потеряла сознание — врачи не смогли ее спасти. Сначала предполагалось, что девочка могла отравиться конфетами, на которые у нее была аллергия.

Затем выяснилось, что семейная пара истязала несовершеннолетнюю и лишала ее еды. Знакомые матери могли замучить девочку до смерти, так как спасали ее от некоего дьявола. Ребенка, предварительно, могли морить голодом, поить только молоком и бить крапивой, чтобы вывести из него бесов. Супружескую пару задержали.