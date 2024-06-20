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08:18, 20 июня 2024Мир

США отреагировали на подписание договора о стратегическом партнерстве России и КНДР

Yonhap: углубление сотрудничества России и КНДР вызывает озабоченность у США

Фото: Kristina Kormilitsyna / Reuters

Углубление сотрудничества России и КНДР вызывает серьезную озабоченность. Так подписание договора о Москвы и Пхеньяна о стратегическом партнерстве прокомментировал представитель Госдепартамента США, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Углубление сотрудничества между Россией и КНДР — тенденция, вызывающая серьезную озабоченность у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове, соблюдении глобального режима нераспространения, резолюций Совета Безопасности ООН и поддержке народов Корейского полуострова», — сказал представитель ведомства.

При этом представитель Пентагона заявил агентству, что в американском военном ведомстве ознакомились с сообщениями о подписании договора и продолжат следить за ситуацией.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. В случае возникновения такой угрозы стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

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      Семен Александров
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