Стала известна дата публикации нового пакета антироссийских санкций ЕС

Новый пакет санкций Евросоюза против России будет опубликован 24 июня

Новый 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет опубликован и вступит в силу на встрече глав МИД объединения, которая состоится 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Совет утвердит пакет на заседании 24 июня, затем в тот же день он будет опубликован в официальном журнале ЕС», — рассказали агентству.

20 июня председательство Бельгии в Совете ЕС опубликовало в социальной сети X (бывшая Twitter) информацию о том, что постпреды стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России.