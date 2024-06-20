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12:25, 20 июня 2024Мир

Стала известна дата публикации нового пакета антироссийских санкций ЕС

Новый пакет санкций Евросоюза против России будет опубликован 24 июня

Фото: Katarina Stoltz KS / AA / Reuters

Новый 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет опубликован и вступит в силу на встрече глав МИД объединения, которая состоится 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Совет утвердит пакет на заседании 24 июня, затем в тот же день он будет опубликован в официальном журнале ЕС», — рассказали агентству.

20 июня председательство Бельгии в Совете ЕС опубликовало в социальной сети X (бывшая Twitter) информацию о том, что постпреды стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России.

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