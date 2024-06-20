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08:09, 20 июня 2024Россия

Стало известно о взрывах в поселке Афипский на Кубани

Экстренные службы получили 4 обращения о взрывах от жителей Афипского на Кубани
СюжетВзрывы в Краснодарском крае

Экстренные службы получили четыре обращения от жителей о взрывах в поселке Афипский на Кубани. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом в управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что сообщений о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе на Кубани не поступало. Оперштаб Кубани опроверг данные о пожаре на этом объекте.

В сети появились кадры со звуками взрывов в Краснодарском крае, который в ночь на четверг, 21 июня, атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

14 июня Украина за ночь выпустила по России почти сотню беспилотников. Тогда средства ПВО сбили 87 летательных аппаратов над шестью регионами России.

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      Юлия Мискевич
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