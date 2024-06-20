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13:38, 20 июня 2024Мир

В России назвали главную цель стратегического партнерства с Вьетнамом

Карасин: партнерство РФ и Вьетнама — рычаг для восстановления мировой обстановки
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Стратегическое партнерство России и Вьетнама — это существенный рычаг для возвращения международной обстановки в нормальное русло, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Такую главную цель сотрудничества двух стран он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас с Вьетнамом исторически сложившиеся традиционно, стратегические взаимные интересы, основанные на взаимном уважении интересов друг друга и практически идентичном взгляде на окружающий мир. И так было всегда», — рассказал Карасин.

По мнению сенатора, визит президента России Владимира Путина во Вьетнам заметно расширяет диапазон внешней политики страны.

«Вьетнам является одним из ключевых государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Он во многом определяет атмосферу в этом регионе, является весьма самостоятельно думающим государством, принимающим важные решения и, что самое главное, реализующим эти решения. Поэтому двусторонние переговоры и визит нашего президента, я бы сказал, имеют историческое значение для отношений между Россией и Вьетнамом», — добавил он.

Это и является стратегическим партнерством, соглашения о котором подписаны в ходе визита Владимира Владимировича Путина. Это чрезвычайно важно, особенно в тех сложных условиях, в которых сейчас находится международное сообщество по вине тех, кто проповедует однополярный мир

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Стратегическое партнерство между Россией и Вьетнамом — весьма существенный рычаг, механизм для того, чтобы помочь процессу возвращения международной обстановки в нормальное русло. Это направлено на то, чтобы вернуть мир к здравому смыслу и сотрудничеству», — заключил Карасин.

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Ранее Россия и Вьетнам в ходе официального визита российского президента Владимира Путина в Ханой подписали ряд соглашений в различных сферах. Отмечается, что стороны приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

Путин прибыл во Вьетнам вечером 19 июня. Глава государства прилетел в Ханой из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Ожидается, что Вьетнам станет финальной точкой трехдневной поездки Путина.

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