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20:31, 20 июня 2024Наука и техника

Все компьютеры на Windows призвали срочно обновить

Microsoft выпустила срочный патч для Windows, устраняющий проблему с Wi-Fi

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft отреагировала на взлом компьютеров на Windows выпуском срочного обновления. Об этом сообщает издание The Register.

Ранее в операционных системах Microsoft — включая Windows 10 и 11 — обнаружили уязвимость, позволяющую устанавливать на ПК зловредное ПО. Системная брешь, получившая идентификатор CVE-2024-30078, давала доступ к ПК, если он был подключен к общедоступной и незащищенной сети Wi-Fi.

«Злоумышленник, не прошедший проверку подлинности, может отправить вредоносный сетевой пакет в соседнюю систему, в которой используется сетевой адаптер Wi-Fi, который может обеспечить удаленное выполнение кода», — объяснили представители Microsoft. В компании выпустили устраняющий проблему патч 11 июня и призвали всех пользователей срочно установить апдейт.

Также в корпорации Microsoft заметили, что об уязвимости до ее исправления не сообщалось публично. Из этого авторы отчета сделали вывод, что хакеры вряд ли смогли успеть воспользоваться лазейкой в системе.

Ранее специалисты компании Volexity рассказали, что злоумышленники начали использовать эмодзи для распространения вредоносных программ. С помощью смайлов и чатов в Discord хакеры удаленно отправляли команды на зараженные устройства.

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      Андрей Ставицкий
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