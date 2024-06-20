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15:34, 20 июня 2024Силовые структуры

В Москве СК начал проверку по факту падения дерева на мужчину во время урагана

СК устанавливает обстоятельства смерти мужчины во время урагана в Москве
СюжетУраган в Москве

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи организовали доследственную проверку по факту падения дерева на мужчину во время урагана на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Сейчас сотрудники СК осматривают место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве во время урагана дерево упало и насмерть придавило мужчину. Трагедия произошла рядом с парком «Дубки» на Ивановской улице.

Ураган «Эдгар» обрушился на Московский регион 20 июня. В подмосковной Лобне образовались смерчи, а в столице упали еще несколько деревьев.

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      Олеся Мицкевич
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