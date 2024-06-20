В Роспотребнадзоре раскрыли детали приготовления отравившего россиян салата

РПН: место изготовления отравившего россиян салата не соответствовало нормам

Место изготовления отравившего россиян салата не соответствовало санитарно-технологическим нормам. Детали приготовления продукции раскрыла официальный представитель Роспотребнадзора (РПН) Жанна Терехова. Ее комментарий поступил в редакцию «Ленты.ру».

По данным на 19 июня, известно о 171 случае ботулизма, выявленном в четырех регионах России. Причиной отправления стал салат «Лобио».

По словам Тереховой, салат изготавливали на предприятии, соседствующем со свалкой. Она отметила, что в цехах отсутствовало водоснабжение, а привозную воду хранили на улице.

Производственный контроль сырья и готовой продукции на предприятии не проводился, продолжила представитель РПН. Помимо этого, у работников отсутствовали медицинские книжки, а срок хранения продукции устанавливался самостоятельно — именно это, по словам Тереховой, и привело к накоплению в пище ботулотоксина.

После употребления изготовленных с нарушением санитарных норм салатов ботулизм выявили у жителей Москвы, Московской и Нижегородской областей, а также Татарстана. Одним из отравившихся оказался актер Алексей Бардуков, известный по сериалу «Диверсант». Артист почувствовал себя плохо еще 14 июня, однако к врачам он обратился только через два дня.