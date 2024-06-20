Южноафриканец приехал в Россию и восхитился

Член делегации ЮАР на форуме городов БРИКС+ Джоэль восхитился Казанью

Представитель делегации Южно-Африканской республики (ЮАР) Ланс Джоэль перед Международным форумом городов стран БРИКС+ восхитился Казанью, которая примет встречу. Его цитирует «Пятый канал».

Джоэль отметил, что мало знаком с российской культурой и ее народами, однако сейчас ему удалось узнать страну чуть ближе. Южноафриканец также отметил красоту города, включая ратушу. «Казань и остальная Россия — это то, за что мы выступаем», — добавил он.

Международный форум городов стран БРИКС+ пройдет 21 июня в Казани, где примут участие более 200 представителей руководств муниципалитетов из 21 страны.

Ранее к расширяющейся группе стран БРИКС захотели присоединиться Малайзия и Зимбабве.

