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14:45, 20 июня 2024Путешествия

Южноафриканец приехал в Россию и восхитился

Член делегации ЮАР на форуме городов БРИКС+ Джоэль восхитился Казанью

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Представитель делегации Южно-Африканской республики (ЮАР) Ланс Джоэль перед Международным форумом городов стран БРИКС+ восхитился Казанью, которая примет встречу. Его цитирует «Пятый канал».

Джоэль отметил, что мало знаком с российской культурой и ее народами, однако сейчас ему удалось узнать страну чуть ближе. Южноафриканец также отметил красоту города, включая ратушу. «Казань и остальная Россия — это то, за что мы выступаем», — добавил он.

Международный форум городов стран БРИКС+ пройдет 21 июня в Казани, где примут участие более 200 представителей руководств муниципалитетов из 21 страны.

Ранее к расширяющейся группе стран БРИКС захотели присоединиться Малайзия и Зимбабве.

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