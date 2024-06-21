Еще один беспилотник сбит над российским регионом

Минобороны: украинский дрон сбит над Белгородской областью

Украинский дрон сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Утром 21 июня в небе над тем же регионом был перехвачен еще один украинский дрон.

Летательный аппарат, о котором проинформировало Минобороны, был уничтожен около 14:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны. Целью дрона был объект на территории России, подчеркнули там, указав, что речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и взрываться при приближении к цели, преодолевая сотни километров.

В ночь на 21 июня украинские войска попытались осуществить массированную атаку по российской территории. Минобороны отчиталось об уничтожении более сотни беспилотников, 70 из которых были перехвачены над акваторией Черного моря неподалеку от берегов Крыма. Также под ударом оказались Краснодарский край и Волгоградская область.