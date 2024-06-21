Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:00, 21 июня 2024Россия

Еще один беспилотник сбит над российским регионом

Минобороны: украинский дрон сбит над Белгородской областью

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинский дрон сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Утром 21 июня в небе над тем же регионом был перехвачен еще один украинский дрон.

Летательный аппарат, о котором проинформировало Минобороны, был уничтожен около 14:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны. Целью дрона был объект на территории России, подчеркнули там, указав, что речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и взрываться при приближении к цели, преодолевая сотни километров.

В ночь на 21 июня украинские войска попытались осуществить массированную атаку по российской территории. Минобороны отчиталось об уничтожении более сотни беспилотников, 70 из которых были перехвачены над акваторией Черного моря неподалеку от берегов Крыма. Также под ударом оказались Краснодарский край и Волгоградская область.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея задумалась о поставках оружия Украине после переговоров Путина и Ким Чен Ына. Как на это ответит Россия?

      Москвичей предупредили об опасностях «тропической» погоды

      Россиянин получил контузию при обстреле со стороны Украины

      В ДНР рассказали о массовой сдаче в плен солдат ВСУ под Красногоровкой

      «Газпром» заявил о рекордном потреблении газа в России

      Коммунальщики почистили звезды на аллее кетчупом и возмутили россиян

      Винер порассуждала о предателях среди россиян-участников Олимпиады в Париже

      В России оценили опасность ИИ

      В России назвали условие встречи Путина и Байдена

      Резко похудевшая после родов популярная актриса высказалась о приеме «Оземпика»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше