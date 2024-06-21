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19:32, 21 июня 2024Спорт

Фанат сборной Англии оказался в больнице после празднования гола своей команды

Фанат сборной Англии повредил лодыжку, празднуя гол Харри Кейна

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Фанат сборной Англии оказался в больнице после празднования гола своей команды. Об этом пишет The Sun.

«Я виню Харри Кейна в этом безумии. Но судя по второму тайму, который я смотрел по телефону, я ничего не пропустил», — рассказал болельщик английской сборной Чад Томас.

Фанат повредил лодыжку, прыгая от радости после мяча, забитого Харри Кейном во встрече группового этапа против Дании. Позднее Чад Томас написал в социальных сетях, что обследование не выявило серьезной травмы.

20 июня сборные Англии и Дании сыграли вничью на Евро-2024. Встреча группового этапа завершилась со счетом 1:1. Англичане возглавляют турнирную таблицу группы C с 4 очками. На второй строчке датчане, в активе которых 2 очка. Третьи словенцы (2 очка), замыкают квартет сербы (1 очко).

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      Илья Костин
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