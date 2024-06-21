Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:03, 21 июня 2024Из жизни

Козел пристрастился к алкоголю и заработал цирроз печени

В Великобритании хозяин стал поить козла алкоголем и довел его до цирроза печени

Фото: PxHere

Мужчина из Великобритании поил козла алкоголем и довел его до цирроза печени. Об этом сообщает Daily Star.

Дэмиан Стэнли завел козла по имени Актин в декабре 2021 года. В 2022 году Актин прославился после того, как СМИ написали, что козел ходит вместе с хозяином в паб Black Horse в городе Чорли. При этом козел пристрастился к алкоголю, которым его поил Стэнли.

Однако через некоторое время Актин был вынужден переехать от Стэнли, потому что у мужчины дома жили 15 питомцев. Места и денег стало не хватать, поэтому несмотря на «чудесный характер» козла мужчина передал его благотворительной организации My Life Legacy, которая помогает людям с инвалидностью. Там Актин жил и работал, оказывая резидентам и гостям эмоциональную поддержку. Однако недавно Стэнли позвонили с новостями, что Актин стал плохо себя чувствовать. «По всей видимости, он заработал проблемы с печенью. Они позвонили мне в пятницу и сказали, что он нездоров. Туда приехал ветеринар. Они сделали какие-то инъекции, я приехал в субботу, а в воскресенье его не стало», — рассказал Стэнли.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Актину было всего два с половиной года, в то время как обычно козлы живут около десяти лет.

Ранее сообщалось, что обезьяна в индийском городе Рай-Барели пристрастилась к спиртному и начала грабить магазины, торгующие алкоголем. Владелец одной из торговых точек пожаловался, что обезьяна-алкоголичка затерроризировала его и других владельцев магазинов.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В Херсоне зафиксирована вспышка холеры среди военных. Украинские власти могут скрывать эпидемию

      Москвичам пообещали более частые смерчи

      Боец СВО неделю ел листья и пил дождевую воду под прицелом дронов ВСУ в ожидании эвакуации

      МИД Израиля вызвал посла Армении

      У Земли обнаружили защиту от сверхновых

      В России начались продажи уникального гаджета. Чем удивляет новый продукт от Huawei?

      Реклама

      Премьер Грузии раскритиковал кампанию против закона об иноагентах

      Под Петербургом нашли пакеты с человеческими костями

      Лавров назвал условие сохранения Украины в границах 1991 года

      СКР взялся расследовать атаку украинских дронов на Краснодарский край

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше