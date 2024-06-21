Козел пристрастился к алкоголю и заработал цирроз печени

В Великобритании хозяин стал поить козла алкоголем и довел его до цирроза печени

Мужчина из Великобритании поил козла алкоголем и довел его до цирроза печени. Об этом сообщает Daily Star.

Дэмиан Стэнли завел козла по имени Актин в декабре 2021 года. В 2022 году Актин прославился после того, как СМИ написали, что козел ходит вместе с хозяином в паб Black Horse в городе Чорли. При этом козел пристрастился к алкоголю, которым его поил Стэнли.

Однако через некоторое время Актин был вынужден переехать от Стэнли, потому что у мужчины дома жили 15 питомцев. Места и денег стало не хватать, поэтому несмотря на «чудесный характер» козла мужчина передал его благотворительной организации My Life Legacy, которая помогает людям с инвалидностью. Там Актин жил и работал, оказывая резидентам и гостям эмоциональную поддержку. Однако недавно Стэнли позвонили с новостями, что Актин стал плохо себя чувствовать. «По всей видимости, он заработал проблемы с печенью. Они позвонили мне в пятницу и сказали, что он нездоров. Туда приехал ветеринар. Они сделали какие-то инъекции, я приехал в субботу, а в воскресенье его не стало», — рассказал Стэнли.

Актину было всего два с половиной года, в то время как обычно козлы живут около десяти лет.

Ранее сообщалось, что обезьяна в индийском городе Рай-Барели пристрастилась к спиртному и начала грабить магазины, торгующие алкоголем. Владелец одной из торговых точек пожаловался, что обезьяна-алкоголичка затерроризировала его и других владельцев магазинов.