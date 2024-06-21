Машина с топливом подрезала пассажирский самолет в аэропорту Москвы

Aviaincident: топливный заправщик подрезал самолет в аэропорту Внуково

Машина с топливом подрезал пассажирский самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла во Внуково с Boeing 737–800, прибывшим из Антальи, в четверг, 20 июня. «При заруливании воздушного судна на место стоянки маршрут движения пересекло транспортное средство (топливный заправщик), — говорится в сообщении. — Экипаж применил торможение».

По данным источника, угрозы столкновения не было. Никто не пострадал.

Ранее у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло в полете. Инцидент случился с летевшим из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды Boeing 737 в четверг, 20 июня. Отмечается, что полет проходил без отклонений на высоте 11,6 тысячи метров.

