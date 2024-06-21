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15:29, 21 июня 2024Забота о себе

Названа самая опасная уличная еда

Гастроэнтеролог Боярко: опаснее всего покупать еду в передвижных точках

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Самая главная опасность уличной еды — это возможное заражение различными инфекциями, считает врач-гастроэнтеролог Алексей Боярко. Как выбрать безопасный стритфуд, он рассказал aif.ru.

Боярко уточнил, что опаснее всего покупать еду в передвижных точках и временных уличных кафе. Он пояснил: в таких ларьках нет места, чтобы правильно оборудовать кухню и разместить санузел, следовательно, санитарные нормы там соблюдаются хуже, чем в крупных точках общепита.

Самыми вероятными источниками заражения врач назвал любые напитки и блюда из молока, в том числе мороженое, которое продается без упаковки. Врач предупредил, что острые кишечные инфекции также могут вызывать и другие виды стритфуда из скоропортящихся продуктов: колбасы, сыра и яиц. Также, по его мнению, лучше отказаться от покупки закусок, в составе которых есть майонез, так как их срок хранения очень короткий, особенно в жару.

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Боярко добавил, что фастфуд нельзя назвать полезной пищей не только из-за риска отравления. Врач уточнил, что она имеет высокую калорийность и степень обработки, содержит усилители вкуса и насыщенные жиры, которые провоцируют повышение уровня холестерина и массы тела. Тем не менее по его словам, качественный фастфуд не принесет вреда здоровью, если его доля в общем рационе не превышает 29 процентов.

Ранее сообщалось, что кето-диета способна улучшать работу мозга у пожилых. Профессор Университета Чили и Института Бака в Калифорнии Кристиан Гонсалес-Бийо уточнил, что сейчас идет работа по разработке безопасного плана питания.

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      Екатерина Улитина
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