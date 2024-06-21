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04:13, 21 июня 2024Мир

Песков ответил на вопрос о встрече министров обороны России и КНДР

Песков: отдельная встреча глав Минобороны РФ и КНДР в Пхеньяне не проводилась
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что отдельная встреча министров обороны России и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян не проводилась, сообщает РИА Новости.

«Нет, не было», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Путин завершил государственный визит во Вьетнам. Российский лидер вечером 20 июня вылетел из аэропорта в Ханое.

До этого он посетил Пхеньян для участия в переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе встречи был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин и Ким Чен Ын также договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, в областях медицинского образования и науки и подписали соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.

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      Марина Совина
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