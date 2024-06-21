Правительство поддержало возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам

Кабмин РФ поддержал возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство одобрило возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает РИА Новости.

Со ссылкой на думскую базу данных агентство указало, что в кабмине РФ поддерживают соответствующий законопроект.

В четверг, 20 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимая поправка уже подготовлена и депутаты начнут рассматривать документ на следующей неделе. Ранее он рассказал, что выдвижение предложения, в то время как против России введено более 21 тысячи санкций, стало возможным благодаря тому, что президент РФ Владимир Путин в условиях имеющихся вызовов «перестроил всю экономику, чтобы она стала демонстрировать рост».

Возобновить индексацию выплат для 7,8 миллиона работающих пенсионеров глава государства призвал в ходе недавнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он подчеркнул справедливость такого шага, а также то, что ресурсы на реализацию этого предложения у властей есть.

