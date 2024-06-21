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16:39, 21 июня 2024Экономика

Правительство поддержало возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам

Кабмин РФ поддержал возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Правительство одобрило возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает РИА Новости.

Со ссылкой на думскую базу данных агентство указало, что в кабмине РФ поддерживают соответствующий законопроект.

В четверг, 20 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимая поправка уже подготовлена и депутаты начнут рассматривать документ на следующей неделе. Ранее он рассказал, что выдвижение предложения, в то время как против России введено более 21 тысячи санкций, стало возможным благодаря тому, что президент РФ Владимир Путин в условиях имеющихся вызовов «перестроил всю экономику, чтобы она стала демонстрировать рост».

Возобновить индексацию выплат для 7,8 миллиона работающих пенсионеров глава государства призвал в ходе недавнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он подчеркнул справедливость такого шага, а также то, что ресурсы на реализацию этого предложения у властей есть.

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      Дмитрий Воронин
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