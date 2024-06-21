Работу московского цеха по производству вызвавших ботулизм салатов приостановили

В Москве приостановили работу цеха, где делали вызвавший вспышку ботулизма салат

В Москве приставы приостановили работу цеха, где делали вызвавшие вспышку ботулизма салаты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении ФССП по столице.

Деятельность производственного цеха на улице Стандартной приостановлена на 90 суток, так как организация нарушила санитарно-эпидемиологические требования. Установлено, что предприятие нарушало поточность технологического процесса в виде фасовки пищевой продукции, что могло послужить причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Кроме того, хранение упаковочной тары не было упорядочено, контейнеры хранились в коридоре, а к работе допустили 13 сотрудников без вакцинации от гепатита А и дизентерии Зонне.

На протяжении всего срока административного приостановления судебные приставы будут контролировать надлежащее исполнение акта.

Ранее 15 россиян, заболевших ботулизмом после употребления салата, выписали из больниц. Наибольшее число заразившихся ботулизмом было выявлено в столице. Все пострадавшие заказывали продукты питания через службы доставки. Также случаи заболевания были зафиксированы в Казани и Нижнем Новгороде. После массового заражения Роспотребнадзор изъял более 200 тонн продукции, которая могла вызвать заболевание. В рамках расследования уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 238 («Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ столичные следователи провели обыски.