Раскрыты подробности дела о найденном трупе новорожденного под Хабаровском

КП: россиянке сделали незаконный аборт, только потом ребенка отнесли на улицу

В Хабаровском крае выясняют причину смерти младенца, тело которого обнаружили в поселке Пивань на Семафорной улице. По версии следствия, ребенка убили, делится подробностями дела «КП» — Хабаровск».

Остается неизвестным, кто обнаружил тело. По версии следствия, матери сначала был сделан незаконный аборт, только потом ребенка убили и отнесли на улицу. В соцсетях распространяются аудиозаписи, на которых женщина утверждает, что ребенок якобы родился на пятом месяце беременности. Однако подлинность сообщений официально не подтверждена.

«В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Майя Трубчик.

Источник, знакомый с ходом дела, утверждает, что мать ребенка выжила. Заведено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности» УК России. Назначены необходимые экспертизы, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Ранее сообщалось, что 21-летняя девушка заживо закопала новорожденного младенца. Мать россиянки попыталась лишить дочь родительских прав, но не сумела довести дело до конца.

