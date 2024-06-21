Россиянам рассказали о необходимости слабого рубля

Правительство смягчило нормативы продажи валютной выручки экспортерами для ослабления рубля. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.
«Ослабление обязательств экспортеров может и уже приводит к увеличению спроса на иностранную валюту со стороны других участников рынка, что также способствует ослаблению рубля», — поведал Гордиенко.
По мнению экономиста, власти будут стремиться удерживать рубль в запланированных Минэкономразвития рамках (90,1 рубля за доллар в 2024 году и 91,1 рубля за доллар к началу 2025 года).
Накануне, 21 июня правительство смягчило требование по обязательной продаже валютной выручки экспортерами с 80 до 60 процентов. В правительстве объясняют решение «стабилизацией курса национальной валюты и достижением достаточного уровня валютной ликвидности».