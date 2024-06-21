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14:14, 21 июня 2024Ценности

Россиянкам раскрыли идеальный гардероб для отпуска

Дизайнер Сара Мегре посоветовала взять вязаное платье или юбку в отпуск

Фото: PxHere

Дизайнер Сара Мегре раскрыла россиянкам идеальный гардероб для отпуска. Соответствующий материал публикует «Аргументы и факты».

Специалистка заявила, что главной вещью станет незаменимый на отдыхе купальник. Помимо этого, эксперт посоветовала взять с собой трендовые в текущем сезоне вещи, такие как вязаные платья, юбки или туники. «Вязаная одежда придает пляжному образу некое настроение в стиле бохо. Платья могут быть слегка приталенными либо же свободными», — уточнила она.

Кроме того, Мегре призвала приобрести соломенный головной убор, а также панаму или кепку для спортивного образа. «Банданы или платки хорошо защищают волосы от УФ, но оставляют открытым лицо. Они отлично впишутся в наряд, например, для пляжной вечеринки», — отметила дизайнер.

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Среди прочего, по словам женщины, также важно подобрать удобную обувь, в том числе шлепанцы, босоножки, сандалии. «Для активного отдыха лучше рассмотреть открытые сандалии или кроссовки. Если же вы планируете коктейльный выход, то на этот случай можно рассмотреть балетки или туфли на низком каблуке», — продолжила собеседница издания.

В заключение Мегре напомнила про необходимость рюкзака и одежды с длинным рукавом. «Поездка на экскурсию, прогулки в час пик, вероятность непрошенных насекомых — все эти случаи помогут спрятать кожу от палящего солнца и уберечь от москитов. Это могут быть как легкие рубашки, так и джемперы, на случай, если погода неожиданно испортится», — подытожила она.

Ранее в июне россиянкам назвали самую модную модель шорт на лето 2024 года. Речь шла о джортах — прямых джинсовых шортах, длина которых, как правило, достигает колен. Подобные изделия были особенно популярны в 2000-х годах, а в текущем сезоне вновь стали модными.

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      Екатерина Ештокина
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