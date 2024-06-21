Раскрыта стоимость выступления осудившего СВО рэпера Slimus

Shot: стоимость выступления рэпера Slimus составит 1,2 миллиона рублей

Раскрыты детали райдера рэпера Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев), который высказывался против специальной военной операции (СВО). Подробностями делится Telegram-канал Shot.

Сообщается, что стоимость выступления артиста на корпоративе составит 1,2 миллиона рублей. В райдере рэпера указано, что в гримерке должны находиться бутылки с водой, литр «хорошего виски» и «бутылка хорошего красного сухого вина». Мотылев с командой готовы остановиться в номере отеля «четыре звезды и выше». Одна из комнат должна быть класса люкс, другая — комфорт.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде отменили концерт Slimus. До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина перед своим приездом в Екатеринбург запросила Генпрокуратуру проверить Мотылева.