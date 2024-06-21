Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:31, 21 июня 2024Культура

Раскрыта стоимость выступления осудившего СВО рэпера Slimus

Shot: стоимость выступления рэпера Slimus составит 1,2 миллиона рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Раскрыты детали райдера рэпера Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев), который высказывался против специальной военной операции (СВО). Подробностями делится Telegram-канал Shot.

Сообщается, что стоимость выступления артиста на корпоративе составит 1,2 миллиона рублей. В райдере рэпера указано, что в гримерке должны находиться бутылки с водой, литр «хорошего виски» и «бутылка хорошего красного сухого вина». Мотылев с командой готовы остановиться в номере отеля «четыре звезды и выше». Одна из комнат должна быть класса люкс, другая — комфорт.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде отменили концерт Slimus. До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина перед своим приездом в Екатеринбург запросила Генпрокуратуру проверить Мотылева.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Сборная Украины победила Словакию во втором матче группового этапа Евро-2024

      МИД России пообещал Японии чувствительные контрмеры в ответ на санкции

      Обнаружена опасность грибков из-за глобального потепления

      Иностранца со 120 лифчиками матери задержали на российской таможне

      Орбан призвал нажать стоп-кран на «европейском поезде войны»

      В Германии объяснили немцам смысл пособий для украинцев

      Раскрыто возможное наказание для историка Тамары Эйдельман

      Раскрыта стоимость выступления осудившего СВО рэпера Slimus

      Онколог назвала вызываемые алкоголем семь видов рака

      В Европе призвали разделить риски кредитования Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше