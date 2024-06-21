Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Словения
1:1
Завершен
Сербия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
Дания
1:1
Завершен
Англия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
Испания
1:0
Завершен
Италия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 2-й тур
Аргентина
2:0
Завершен
Канада
Кубок Америки — 2024|Группа A. 1-й тур
07:02, 21 июня 2024Спорт

Российским спортсменам дали совет по общению с украинцами на соревнованиях

Депутат Журова: наши спортсмены не имеют ничего против украинских

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Российским спортсменам во время соревнований следует вести себя с украинцами в соответствии с правилами спортивной этики и протягивать руку коллегам. Такой совет в разговоре с «Лентой.ру» дала депутат Госдумы Светлана Журова.

«Наши спортсмены не имеют ничего против украинских. Они прекрасно понимают, что политики, журналисты заводят их украинских коллег. Тех, с кем они многие годы дружили», — подчеркнула политик.

Журова выразила уверенность в том, что сами украинские спортсмены не хотят быть участниками такого рода конфликтов и добавила, что давление политиков и журналистов мешает им сосредотачиваться на соревнованиях.

«Я убеждена, что сами украинцы в душе всего этого не хотят. Но они понимают, что, если протянут российскому спортсмену руку, то общество их просто загнобит. И им приходится это делать почти по принуждению. В итоге получается так, что спортсмены больше думают не о соревнованиях, не о результатах, а о том, как бы себя случайно не скомпрометировать, протянув руку или встав слишком близко к русскому», — сказала депутат.

Она призвала российских спортсменов во время состязаний с украинцами игнорировать подобное давление и не отказываться от пожимания рук.

«Я считаю, нашим спортсменам нужно все это игнорировать и протягивать руку. Нужно придерживаться традиций и правил, норм этики и спортивного поведения», — заключила Журова.

Материалы по теме:
«Надеешься на хорошее, а получаешь…» Российских легкоатлетов опять оставили без флага. В мире разгорается новый допинг-скандал
«Надеешься на хорошее, а получаешь…»Российских легкоатлетов опять оставили без флага. В мире разгорается новый допинг-скандал
24 сентября 2019
«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта» WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна
«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта»WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна
9 декабря 2019

18 июня украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожимать руки Майе Гучмазовой, которая родилась в России, но выступает за Грузию. «Вон берите ружье и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте!» — отреагировала на инцидент Гучмазова.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме разъяснили порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров. Как будут рассчитываться выплаты?

      Володин заявил о решении США и ЕС избавиться от Зеленского по пяти причинам

      В Белом доме оценили возможность обсуждения подобного ДСНВ соглашения с Россией

      Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ с дронами

      Три страны договорились о создании военно-транспортного коридора через северные территории

      Турист из США побывал на курортах Сочи и Крыма и высмеял их

      В Южной Корее высказались об объеме поставок военной помощи Украине

      Губернатор Севастополя обратился к жителям региона после атаки дронов ВСУ

      В России за ночь сбили более ста беспилотников

      Российская авиация вступила в бой с безэкипажными катерами Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше