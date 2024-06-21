Российским спортсменам дали совет по общению с украинцами на соревнованиях

Депутат Журова: наши спортсмены не имеют ничего против украинских

Российским спортсменам во время соревнований следует вести себя с украинцами в соответствии с правилами спортивной этики и протягивать руку коллегам. Такой совет в разговоре с «Лентой.ру» дала депутат Госдумы Светлана Журова.

«Наши спортсмены не имеют ничего против украинских. Они прекрасно понимают, что политики, журналисты заводят их украинских коллег. Тех, с кем они многие годы дружили», — подчеркнула политик.

Журова выразила уверенность в том, что сами украинские спортсмены не хотят быть участниками такого рода конфликтов и добавила, что давление политиков и журналистов мешает им сосредотачиваться на соревнованиях.

«Я убеждена, что сами украинцы в душе всего этого не хотят. Но они понимают, что, если протянут российскому спортсмену руку, то общество их просто загнобит. И им приходится это делать почти по принуждению. В итоге получается так, что спортсмены больше думают не о соревнованиях, не о результатах, а о том, как бы себя случайно не скомпрометировать, протянув руку или встав слишком близко к русскому», — сказала депутат.

Она призвала российских спортсменов во время состязаний с украинцами игнорировать подобное давление и не отказываться от пожимания рук.

«Я считаю, нашим спортсменам нужно все это игнорировать и протягивать руку. Нужно придерживаться традиций и правил, норм этики и спортивного поведения», — заключила Журова.

18 июня украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожимать руки Майе Гучмазовой, которая родилась в России, но выступает за Грузию. «Вон берите ружье и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте!» — отреагировала на инцидент Гучмазова.