Сразу три украинских дрона попытались атаковать российский регион

МО России: три беспилотника ВСУ были уничтожены в небе над Брянской областью

Сразу три украинских дрона попытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В МО сообщили, что атака была пресечена — все три беспилотника уничтожены в небом над регионом. О разрушениях при падении обломков летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сообщается.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня российские военные уничтожили более 100 дронов ВСУ. Для отражения атаки морских безэкипажных катеров МО задействовало авиацию.

Командир танкового взвода группировки войск «Днепр» с позывным Чип рассказал, что ВСУ активно применяют FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения на херсонском направлении.