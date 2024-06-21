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08:57, 21 июня 2024Россия

Сразу три украинских дрона попытались атаковать российский регион

МО России: три беспилотника ВСУ были уничтожены в небе над Брянской областью

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Сразу три украинских дрона попытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В МО сообщили, что атака была пресечена — все три беспилотника уничтожены в небом над регионом. О разрушениях при падении обломков летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сообщается.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня российские военные уничтожили более 100 дронов ВСУ. Для отражения атаки морских безэкипажных катеров МО задействовало авиацию.

Командир танкового взвода группировки войск «Днепр» с позывным Чип рассказал, что ВСУ активно применяют FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения на херсонском направлении.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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