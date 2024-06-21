Захарова: конкурентоспособность Германии упала из-за безоговорочного доверия США

Безоговорочное доверие Германии властям США, введение антироссийских санкций и отказ от закупки углеводородов из России подорвали немецкую экономику. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Санкции против России и российские ответные меры в сочетании с отказом от дешевых ресурсов и от предсказуемой логистики их поставок, а также, как это было не раз в истории, беспрекословное доверие Вашингтону в очередной раз сыграли с немцами злую шутку», — написала дипломат.

Ссылаясь на рейтинг экономической конкурентоспособности Швейцарского института бизнесa IMD, Захарова подчеркнула, что благодаря «экономическим успехам» канцлера ФРГ Олафа Шольца «Исландия и Бахрейн более конкурентоспособны, чем германский колосс на американских ногах».

Ранее депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что экономика его страны «понесла значительные потери» от антироссийских санкций.