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17:22, 21 июня 2024Мир

Захарова назвала причину падения экономики Германии

Захарова: конкурентоспособность Германии упала из-за безоговорочного доверия США
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Безоговорочное доверие Германии властям США, введение антироссийских санкций и отказ от закупки углеводородов из России подорвали немецкую экономику. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Санкции против России и российские ответные меры в сочетании с отказом от дешевых ресурсов и от предсказуемой логистики их поставок, а также, как это было не раз в истории, беспрекословное доверие Вашингтону в очередной раз сыграли с немцами злую шутку», — написала дипломат.

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Ссылаясь на рейтинг экономической конкурентоспособности Швейцарского института бизнесa IMD, Захарова подчеркнула, что благодаря «экономическим успехам» канцлера ФРГ Олафа Шольца «Исландия и Бахрейн более конкурентоспособны, чем германский колосс на американских ногах».

Ранее депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что экономика его страны «понесла значительные потери» от антироссийских санкций.

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      Виктория Кондратьева
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