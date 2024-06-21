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11:19, 21 июня 2024Ценности

Звезду «Доктора Хауса» засняли во время прогулки в откровенном топе

40-летнюю американскую актрису Оливию Уайлд засняли на прогулке в коротком топе
Оливия Уайлд

Оливия Уайлд. Фото: Phamous / BACKGRID / Legion-Media

Американская режиссер и актриса Оливия Уайлд прошлась по улице в откровенном образе и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

40-летнюю звезду популярного телесериала «Доктор Хаус» засняли во время прогулки в черных лосинах и укороченном топе без подклада и на тонких бретелях. При этом она продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса, держа в руках спортивную сумку и серую кофту.

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Знаменитость собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа, надев солнцезащитные очки. В качестве обуви она выбрала серые кроссовки.

В феврале звезда «Доктора Хауса» показала голую грудь на Неделе моды.

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      Екатерина Ештокина
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