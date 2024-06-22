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03:40, 22 июня 2024Мир

Байдена упрекнули в ограничении возможностей Украины из-за страха

NYP: Байден ограничивает возможности Украины из-за страха эскалации конфликта

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден опасается эскалации украинского конфликта, поэтому сдерживает Киев вместо того, чтобы смело выступить против России. Об этом говорится в статье The New York Post.

Издание отмечает, что, несмотря на данное Украине разрешение бить по территории РФ американским оружием, изменения в политике Вашингтона «не зашли достаточно далеко». По словам авторов материала, власти США часто затягивают с помощью Киеву, демонстрируя явное «отсутствие срочности».

В частности, они напомнили, что правительству потребовался почти год для отправки танков Abrams M1 на Украину, а принятие решения о поставках ракет ATACMS заняло более двух лет. «Белый дом ограничивает Украину из страха эскалации», — считает NYP.

В конце мая Байден разрешил Вооруженным силам Украины наносить удары по целям на территории России, если американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. При этом он отказался давать добро на удары по Москве и Кремлю.

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      Марина Совина
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