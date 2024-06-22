Дрон «международной коалиции» атаковал грузовик в Сирии

Дрон «международной коалиции» ударил по грузовику в Сирии, есть погибшие

Беспилотный летательный аппарат «международной коалиции» из воздушного пространства Ирака ударил по грузовику в Сирии, есть погибшие и раненые сирийские граждане. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов, передает РИА Новости.

Уточняется, что дрон MQ-1C без нарушения воздушного пространства Сирии нанес удар по грузовому автомобилю, совершавшему движение в районе населенного пункта Абу-Кемаль около 22:30.