Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Словакия
1:2
Завершен
Украина
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
Польша
1:3
Завершен
Австрия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Нидерланды
0:0
Завершен
Франция
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Эдмонтон Ойлерз
5:1
Завершен
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|Кубок Стэнли. 6-й матч
Перу
0:0
Завершен
Чили
Кубок Америки — 2024|Группа A. 1-й тур
10:55, 22 июня 2024Спорт

Фигуристку сборной Южной Кореи дисквалифицировали на три года за изнасилование

Спортсменка склонила к половой связи фигуриста-юниора

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Неназванную фигуристку сборной Южной Кореи дисквалифицировали на три года за изнасилование. Об этом пишет портал mk.co.kr.

Во время сборов в Италии две южнокорейские фигуристки употребляли алкоголь. Одна из них позвала фигуриста-юниора в женское общежитие и насильно склонила к сексуальному контакту. Федерация фигурного катания Южной Кореи (KSU) решила отстранить спортсменку от любых соревнований на три года.

Вторая фигуристка не принимала участие в половом акте, но снимала происходящее на телефон, а затем выложила в публичный доступ. За это ее дисквалифицировали на один год. Пострадавшему юниору сделали выговор за нарушение режима — он не должен был находиться в женском общежитии.

Ранее канадского фигуриста Николая Соренсена обвинили в изнасиловании 11-летней давности. Жертвой стала 22-летняя фигуристка, которая сейчас работает тренером в США. Женщина, имя которой не называется, предала случай огласке после того, как Соренсен в интервью заявил о безопасности фигуристок в танцах на льду.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Скрипали не хотят участвовать в расследовании дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ?

      Задержан подозреваемый в покушении на казахстанского блогера

      Приглашенного в парламент Канады Гунько назвали причастным к убийству сотен граждан СССР

      Польский болельщик упал с трехметровой высоты во время матча Евро-2024 на арене в Берлине

      Суд оштрафовал журналистов Катерину Гордееву и Андрея Караулова

      Депутат Европарламента назвал Украину держащей граждан в страхе диктатурой

      После случая с котом Твиксом РЖД внесут новшества в систему перевозок животных

      В пророссийском подполье на Украине сообщили о погрузке техники под Киевом

      В США связали крах страны с продолжением конфликта на Украине

      Экс-советник Пентагона осудил насильственную мобилизацию украинского отца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше