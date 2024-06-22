Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ по Энергодару

Представители Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции «Радуга» в городе Энергодар. Об этом передает РИА Новости.
«Инспекторы МАГАТЭ проинформированы об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара», — отмечено в сообщении.
Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подчеркивала, что МАГАТЭ будет сообщено о последствиях атаки. Инспекторам агентства предложат самостоятельно их оценить, когда это станет безопасным.
Атаку на подстанцию «Радуга» ВСУ совершили вечером 21 июня, в результате удара был поврежден трансформатор. При этом на данный момент обеспечение безопасности атомной электростанции продолжает осуществляться в полном объеме, уточняют в пресс-службе ЗАЭС.