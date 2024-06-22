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16:46, 22 июня 2024Бывший СССР

Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ по Энергодару

Представители Запорожской АЭС проинформировали инспекторов МАГАТЭ об атаке ВСУ
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Представители Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции «Радуга» в городе Энергодар. Об этом передает РИА Новости.

«Инспекторы МАГАТЭ проинформированы об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара», — отмечено в сообщении.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подчеркивала, что МАГАТЭ будет сообщено о последствиях атаки. Инспекторам агентства предложат самостоятельно их оценить, когда это станет безопасным.

Атаку на подстанцию «Радуга» ВСУ совершили вечером 21 июня, в результате удара был поврежден трансформатор. При этом на данный момент обеспечение безопасности атомной электростанции продолжает осуществляться в полном объеме, уточняют в пресс-службе ЗАЭС.

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      Дмитрий Попов
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