Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ по Энергодару

Представители Запорожской АЭС проинформировали инспекторов МАГАТЭ об атаке ВСУ

Представители Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции «Радуга» в городе Энергодар. Об этом передает РИА Новости.

«Инспекторы МАГАТЭ проинформированы об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара», — отмечено в сообщении.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подчеркивала, что МАГАТЭ будет сообщено о последствиях атаки. Инспекторам агентства предложат самостоятельно их оценить, когда это станет безопасным.

Атаку на подстанцию «Радуга» ВСУ совершили вечером 21 июня, в результате удара был поврежден трансформатор. При этом на данный момент обеспечение безопасности атомной электростанции продолжает осуществляться в полном объеме, уточняют в пресс-службе ЗАЭС.