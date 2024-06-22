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00:39, 22 июня 2024Мир

МАГАТЭ проинформируют об атаке ВСУ на подстанцию в Энергодаре

Представитель ЗАЭС Яшина: информацию об атаке ВСУ на Энергодар передадут МАГАТЭ

Фото: Leonhard Foeger / File Photo / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформируют об атаке Украины на подстанцию «Радуга» в Энергодаре. Об этом заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, инспекторам организации предложат самостоятельно оценить последствия атаки, как только будет безопасно.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по подстанции в пятницу, 21 июня. В результате атаки был поврежден трансформатор. Никто из жителей не пострадал, но основная часть города осталась без электричества и водоснабжения.

Позднее сообщалось, что поврежденную подстанцию можно восстановить, но это займет некоторое время.

За несколько дней до этого, 19 июня, беспилотники ВСУ атаковали выведенную из строя подстанцию «Луч».

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      Марина Совина
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