МАГАТЭ проинформируют об атаке ВСУ на подстанцию в Энергодаре

Представитель ЗАЭС Яшина: информацию об атаке ВСУ на Энергодар передадут МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформируют об атаке Украины на подстанцию «Радуга» в Энергодаре. Об этом заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, инспекторам организации предложат самостоятельно оценить последствия атаки, как только будет безопасно.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по подстанции в пятницу, 21 июня. В результате атаки был поврежден трансформатор. Никто из жителей не пострадал, но основная часть города осталась без электричества и водоснабжения.

Позднее сообщалось, что поврежденную подстанцию можно восстановить, но это займет некоторое время.

За несколько дней до этого, 19 июня, беспилотники ВСУ атаковали выведенную из строя подстанцию «Луч».