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00:28, 22 июня 2024Бывший СССР

Оценены шансы восстановления поврежденной ВСУ подстанции в Энергодаре

Представитель ЗАЭС: шансы восстановить подстанцию «Радуга» в Энергодаре есть

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина оценила шансы восстановления поврежденной Вооруженными силами Украины (ВСУ) подстанции «Радуга» в Энергодаре. Она рассказала РИА Новости, что специалисты уже отправились на место атаки.

«Шансы восстановить поврежденный трансформатор на подстанции есть, но на это понадобится время», — высказалась представитель ЗАЭС.

Ранее украинские военные атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре, из-за удара был поврежден трансформатор. Сообщается, что в результате случившегося никто не пострадал.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, активизация атак ВСУ на Энергодар стала следствием «саммита мира» в Швейцарии. Как он отметил, одна из тем, связанная с радиационной безопасностью, будет продвигаться.

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      Маргарита Пименова
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