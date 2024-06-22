Оценены шансы восстановления поврежденной ВСУ подстанции в Энергодаре

Представитель ЗАЭС: шансы восстановить подстанцию «Радуга» в Энергодаре есть

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина оценила шансы восстановления поврежденной Вооруженными силами Украины (ВСУ) подстанции «Радуга» в Энергодаре. Она рассказала РИА Новости, что специалисты уже отправились на место атаки.

«Шансы восстановить поврежденный трансформатор на подстанции есть, но на это понадобится время», — высказалась представитель ЗАЭС.

Ранее украинские военные атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре, из-за удара был поврежден трансформатор. Сообщается, что в результате случившегося никто не пострадал.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, активизация атак ВСУ на Энергодар стала следствием «саммита мира» в Швейцарии. Как он отметил, одна из тем, связанная с радиационной безопасностью, будет продвигаться.