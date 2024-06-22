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10:22, 22 июня 2024Спорт

Контракт Овечкина признали одним из самых неэффективных в НХЛ

The Athletic: контракт Овечкина замедляет обновление состава «Вашингтона»

Фото: Eric Hartline / USA TODAY Sports / Reuters

Контракт российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина признан одним из самых неэффективных в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом пишет The Athletic.

«Трудовой договор россиянина несет большую нагрузку на платежную ведомость клуба, и из-за этого затягивается процесс обновления состава команды», — пишет журналист The Athletic Харман Даял. Он добавил, что 38-летний Овечкин стал настолько медленным, что на данный момент является одним из худших нападающих НХЛ по игре в обороне.

Зарплата Овечкина в сезоне 2023/2024 составила 12,5 миллиона долларов. По величине оклада он разделил четвертое-шестое места в лиге с Кириллом Капризовым из «Миннесоты Уайлд» и Сетом Джонсом из «Чикаго».

Ранее была названа сумма страховочного взноса Овечкина за вызов в сборную России. Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что сумма составляет несколько сотен тысяч долларов. Он подчеркнул, что это было во время последнего приезда форварда в команду.

Овечкин в последний раз выступал за сборную России на чемпионате мира 2019 года в Словакии. Он участвовал в десяти матчах, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. На том турнире национальная команда завоевала бронзовые медали.

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      Илья Костин
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