Названы повреждающие сперму вещества

Envlnt: вещества ПФАС могут повредить сперму и повлиять на здоровье детей

Вещества группы ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) могут накапливаться в яичках, повреждать сперму и влиять на здоровье детей. К такому выводу пришли ученые из Университета Уэйна в Детройте. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Environment International (EnvInt).

ПФАС, которые придают материалам жаростойкость и водоотталкивающие свойства, применяют при создании водостойких тканей и посуды с антипригарным покрытием. Эти соединения называют «вечными химикатами», поскольку они не распадаются в окружающей среде. Также ПФАС накапливаются в организме. Считается, что они влияют на развитие рака, болезней эндокринной системы и другие заболевания.

В ходе исследования ученые изучали перемещения ПФАС в телах лабораторных крыс. Выяснилось, что соединения, которые обычно задерживаются в крови и печени, также собираются в других органах, включая семенники.

Исследователи отмечают, что ПФАС изменяют метилирование ДНК сперматозоидов — процесс, который включает и выключает гены. Последовательности метилирования могут передаваться по наследству при оплодотворении и влиять на развитие человека на ранних этапах жизни. «Вечные химикаты» меняют гены таким образом, что это нарушает способность печени вырабатывать холестерин и влияет на нервную систему.

В марте ученые Лейденского университета в Нидерландах обнаружили, что ПФАС связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.