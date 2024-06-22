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07:58, 22 июня 2024Мир

Польша подняла самолеты в воздух из-за российской авиации

Польша и союзники подняли в воздух самолеты в связи с активностью авиации России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Польша и союзники подняли в воздух самолеты в связи с «активностью дальней авиации» России. Об этом 22 июня доложило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши в социальной сети X.

«Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов», — говорится в сообщении.

Ранее бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак призвал власти страны выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин и предложил заминировать границу с Россией. При этом аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что данные меры приведут к опасной эскалации напряженности между странами.

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      Маргарита Пименова
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