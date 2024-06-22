Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:12, 22 июня 2024Путешествия

После случая с котом Твиксом РЖД внесут новшества в систему перевозок животных

В РЖД рассказали о новшествах в перевозке животных после случая с котом Твиксом

Кадр: страница «ЗК - злой кировчанин | Киров» во «Вконтакте»

РЖД внесет ряд новшеств в систему перевозок животных после печального случая с котом Твиксом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

Отмечается, что будут введены персональные билеты для каждого питомца, появится опция указания клички и вида любимца. Кроме того, уже разработан алгоритм действий проводников при нахождении бесхозного животного.

Информация о месте проезда в вагоне животного с указанием его вида будет отображаться не только в служебных устройствах проводников и начальников поездов, но и на схеме вагона при оформлении другим пассажиром билетов на рядом расположенные места. Также в компании планируют сделать мини-инструкцию в каждом бланке билета для пассажиров с питомцами.

В РЖД напомнили, что перевозку животного в поезде обязательно надо оформлять — получить так называемую багажную квитанцию. Сделать это можно на сайте РЖД. То есть просто так взять и принести с собой кота или собаку в поезд нельзя. При этом каких-либо справок о прививках предоставлять не нужно.

11 января проводница выкинула из вагона кота, выбравшегося из переноски, решив, что он беспризорный. Замерзшее домашнее животное нашли спустя девять дней. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Инцидент вызвал общественный резонанс. Было возбуждено дело по статье о жестоком обращении с животными.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Скрипали не хотят участвовать в расследовании дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ?

      Задержан подозреваемый в покушении на казахстанского блогера

      Приглашенного в парламент Канады Гунько назвали причастным к убийству сотен граждан СССР

      Польский болельщик упал с трехметровой высоты во время матча Евро-2024 на арене в Берлине

      Суд оштрафовал журналистов Катерину Гордееву и Андрея Караулова

      Депутат Европарламента назвал Украину держащей граждан в страхе диктатурой

      После случая с котом Твиксом РЖД внесут новшества в систему перевозок животных

      В пророссийском подполье на Украине сообщили о погрузке техники под Киевом

      В США связали крах страны с продолжением конфликта на Украине

      Экс-советник Пентагона осудил насильственную мобилизацию украинского отца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше