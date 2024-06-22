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15:44, 22 июня 2024Мир

Противостоявший хуситам американский авианосец покинет Красное море

ABC News: противостоявший хуситам авианосец USS Eisenhower покинет Красное море

Фото: Mc2 Jacob Mattingly / U.S. Navy / Globallookpress.com

Противостоявший хуситам авианосец USS Eisenhower покинет Красное море. Об этом сообщает портал ABC News.

Корабль прибыл в Красное море в ноябре 2023 года. Издание Stars and Stripes отмечало, что переход авианосца Dwight Eisenhower напрямую связан с усилиями США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В числе задач Вашингтона — не только поддержка Израиля, но и защита американских военнослужащих, подвергающихся нападениям в Ираке и Сирии.

В свою очередь, как сообщает портал USNI, на смену USS Eisenhower придет атомный авианосец Theodore Roosevelt, который уже отплыл из Сан-Диего к месту несения службы.

Ранее в субботу, 22 июня, британские военно-морские силы сообщили о новом нападении на судно у побережья Йемена в Красном море.

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      Марк Леонов
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