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18:38, 22 июня 2024Спорт

Российская теннисистка Калинская вышла в финал турнира WTA

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал турнира WTA в Берлине

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россиянка Анна Калинская обыграла представительницу Белоруссии Викторию Азаренко в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 22 июня, и продлилась три сета. В первой партии россиянка уступила со счетом 1:6, во второй взяла реванш — 7:6, а третий сет выиграла со счетом 6:1. Соперницы провели на корте 2 часа и 9 минут.

В финале Калинская сыграет с победительницей противостояния между американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой. Они выйдут на корт позднее 22 июня.

25-летняя Калинская занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе один титул на турнирах под эгидой организации.

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      Алексей Гусев
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