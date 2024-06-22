Система ПВО сработала над российским регионом

Белгородский губернатор Гладков: над столицей региона сработала система ПВО

Над Белгородом, столицей Белгородской области, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, ПВО уничтожила несколько воздушных целей. Как уточнил Гладков, в результате попытки атаки по территории России никто не пострадал.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО (...) в поселке Комсомольский повреждены фасад коммерческого объекта и кровля частного дома», — уточнил глава Белгородской области.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в «старых» российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.