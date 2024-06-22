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16:47, 22 июня 2024Россия

Система ПВО сработала над российским регионом

Белгородский губернатор Гладков: над столицей региона сработала система ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородом, столицей Белгородской области, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, ПВО уничтожила несколько воздушных целей. Как уточнил Гладков, в результате попытки атаки по территории России никто не пострадал.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО (...) в поселке Комсомольский повреждены фасад коммерческого объекта и кровля частного дома», — уточнил глава Белгородской области.

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Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в «старых» российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.

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      Марк Леонов
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