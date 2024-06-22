В российском регионе вандалы нанесли на дорожные знаки нацистские знаки

МВД: на Кубани вандалы нанесли нацистскую символику на дорожные знаки

На Кубани вандалы нанесли нацистскую символику на дорожные знаки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по российскому региону в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в полицию поступило несколько сообщений от обеспокоенных россиян. Стражи порядка зарегистрировали обращения.

«Материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются злоумышленники», — подчеркнули в МВД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит расследование нацистских преступлений против мирного населения, совершенных в годы Великой Отечественной войны.

83 года назад, 22 июня 1941 года, вооруженные силы нацистской Германии и ее союзников внезапно вторглись на территорию Советского Союза. Одновременно люфтваффе атаковали военные объекты Красной армии и подвергли варварским бомбардировкам Киев, Минск, Ригу, Вильнюс, Брест, Севастополь, Каунас и другие мирные советские города. Так началась Великая Отечественная война — самый крупный, ожесточенный и кровопролитный вооруженный конфликт в мировой истории, длившийся три года, десять месяцев и семнадцать дней.

